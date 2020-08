ATOSS Software-Aktien steigen auf Rekordhoch

In der Spitze legten sie via XETRA um fast neun Prozent auf 128 Euro zu, zuletzt betrug das Plus noch 3,4 Prozent auf 121,50 Euro. Die Papiere führten den SDAX der kleineren Börsentitel an. Das Unternehmen gilt als Profiteur der Corona-Krise, es entwickelt Software für das Personal-Management in Unternehmen.

Am Wochenende hatte sich Bundefinanzminister Olaf Scholz (SPD) dafür ausgesprochen, die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Das könne ATOSS Software zugute kommen, sagte ein Börsianer. Denn dessen Produkte setzten Unternehmen in die Lage, das Arbeitsmarktinstrument intern korrekt umzusetzen. In der Corona-Krise änderten sich die Arbeitsverhältnisse teils drastisch und vermutlich auch nachhaltig. Zeitwirtschaft und die Planung des Personaleinsatzes erforderten mehr und komplexere Software-Anwendungen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)