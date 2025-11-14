Atossa Genetics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atossa Genetics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at