Atossa Genetics Aktie
WKN DE: A2JJ99 / ISIN: US04962H5063
|
04.05.2026 15:04:29
Atossa Gets FDA Rare Pediatric Disease Tag For (Z)-Endoxifen In McCune-Albright Syndrome
(RTTNews) - Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) on Monday said the U.S. Food and Drug Administration has granted Rare Pediatric Disease designation to (Z)-endoxifen for the treatment of McCune-Albright Syndrome in females.
McCune-Albright Syndrome is a rare genetic disorder caused by mutations in the GNAS gene, leading to endocrine abnormalities.
The Rare Pediatric Disease designation is given to drug candidates targeting serious or life-threatening conditions that primarily affect individuals from birth to 18 years of age. If approved, the drug may qualify for a Priority Review Voucher, which can be used to obtain priority review for a future application or sold to another company.
Recent Priority Review Voucher sales have ranged from about $100 million to $205 million.
Atossa shares were up more than 1% in pre-market trading after closing at $5.33 on Friday.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atossa Genetics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Atossa Genetics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Atossa Genetics Inc Registered Shs
|0,49
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.