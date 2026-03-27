Atossa Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atossa Therapeutics hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Atossa Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,040 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,000 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at