Atossa Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atossa Therapeutics präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atossa Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,050 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at