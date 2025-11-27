Atour Lifestyle A legte Quartalsergebnis vor

Atour Lifestyle A hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 367,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 38,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 264,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at