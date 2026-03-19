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19.03.2026 06:31:28

Atour Lifestyle A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Atour Lifestyle A hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atour Lifestyle A 0,330 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 393,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atour Lifestyle A 289,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,24 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,78 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,36 Milliarden USD – ein Plus von 35,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Atour Lifestyle A 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 11,92 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 9,77 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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