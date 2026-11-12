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12.11.2026 06:31:28
Atour Lifestyle A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atour Lifestyle A präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 508,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 367,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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