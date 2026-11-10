Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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11.11.2026 00:00:00
ATP eröffnet neue Produktionsstätte in South Carolina
ATP Adhesive Systems (ATP), ein Unternehmen von Henkel, hat heute seine neue Produktionsstätte in West Columbia im US-Bundesstaat South Carolina eröffnet. Das moderne Werk vereint Kapazitäten für die Produktion lösungsmittelfreier Beschichtungen, Konfektionierung und lokale Produktentwicklung von Hochleistungs-Klebebandlösungen unter einem Dach. Mit dem Standort beabsichtigt ATP die Resilienz seiner Lieferketten zu stärken, die Zusammenarbeit mit Kunden zu intensivieren und Produktion und Innovation näher an die Kunden in Nordamerika zu bringen. Neben Führungskräften von ATP und Henkel nahmen auch Kunden, Industriepartner und Regierungsvertreter an der offiziellen Eröffnung teil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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