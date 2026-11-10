Henkel vz. Aktie

Henkel vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 00:00:00

ATP eröffnet neue Produktionsstätte in South Carolina

ATP Adhesive Systems (ATP), ein Unternehmen von Henkel, hat heute seine neue Produktionsstätte in West Columbia im US-Bundesstaat South Carolina eröffnet. Das moderne Werk vereint Kapazitäten für die Produktion lösungsmittelfreier Beschichtungen, Konfektionierung und lokale Produktentwicklung von Hochleistungs-Klebebandlösungen unter einem Dach. Mit dem Standort beabsichtigt ATP die Resilienz seiner Lieferketten zu stärken, die Zusammenarbeit mit Kunden zu intensivieren und Produktion und Innovation näher an die Kunden in Nordamerika zu bringen. Neben Führungskräften von ATP und Henkel nahmen auch Kunden, Industriepartner und Regierungsvertreter an der offiziellen Eröffnung teil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
12:04 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:02 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 87,46 0,23% Henkel KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- US-Börsen schließen mit Gewinnen -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen