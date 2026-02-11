Atrae,Inc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atrae,Inc veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,88 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Atrae,Inc 1,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at