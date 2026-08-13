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13.08.2026 06:31:29
Atrae,Inc: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Atrae,Inc äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,13 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,19 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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