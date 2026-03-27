ATREM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ATREM hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,450 PLN je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120,0 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 65,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,08 PLN gegenüber 1,69 PLN im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 311,93 Millionen PLN, während im Vorjahr 187,42 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at