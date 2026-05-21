ATREM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ATREM lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ATREM ein EPS von 0,530 PLN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ATREM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,8 Millionen PLN im Vergleich zu 42,6 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at