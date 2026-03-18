HPIL Aktie
WKN DE: A117H8 / ISIN: US40432Y1091
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18.03.2026 21:06:03
AtriCure CSO Sells 5,000 Shares — A Modest Trim or a Pattern Worth Watching?
This medical device innovator for cardiac surgery reported an insider sale amid a year of negative total returns.Doraiswamy Vinayak, Chief Scientific Officer of AtriCure (NASDAQ:ATRC), reported the sale of 5,000 shares of common stock in an open-market transaction on March 12, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($29.83); post-transaction value based on March 12, 2026 market close ($29.54).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.02.26
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Analysen zu AtriCure Inc
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