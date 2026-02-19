AtriCure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AtriCure hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 140,5 Millionen USD – ein Plus von 13,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AtriCure 124,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,240 USD gegenüber -0,950 USD im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AtriCure in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 534,53 Millionen USD im Vergleich zu 465,31 Millionen USD im Vorjahr.

