AtriCure gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AtriCure hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 154,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at