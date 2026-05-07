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07.05.2026 06:31:29
AtriCure präsentierte Quartalsergebnisse
AtriCure lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 141,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 123,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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