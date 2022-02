Atrium-Abschied von Börsen Wien und Amsterdam am 18. Februar

Voraussichtlich am Freitag, den 18.Februar, nimmt die Atrium European Real Estate, die frühere MeinlEuropean Land (MEL), Abschied von den Börsen Wien und Amsterdam.

Schon drei Werktage davor dürfte der Handel mit den Aktien ausgesetzt werden, erklärte Atrium am Dienstag nach einem Sonder-Aktionärstreffen auf der Kanalinsel Jersey, bei dem einstimmig eine Kapitalherabsetzung abgesegnet wurde. Atrium soll per 18. Februar auf die Mutter Gazit Globe verschmolzen werden.

Das Delisting am Kapitalmarkt in Österreich werde die Wiener Börse veranlassen, da Atrium nach Wirksamkeit der Verschmelzung auf den Mutterkonzern die nötigen Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllen werde. Mit der Euronext Amsterdam sei man ebenfalls in Abstimmung dazu. Die Handelsaussetzung drei Tage vor dem Delisting soll die Abwicklung der letzten Trades ermöglichen.

Atrium besaß zuletzt 26 Immobilien mit 2,5 Mrd. Euro Marktwert in Polen, Tschechien, der Slowakei und Russland. In den letzten Jahren erwarb man erstmals Wohnungen, großteils in Warschau.

sp/itz

APA