Atrium-Aktie mit Kurssprung: Gazit Globe erhöht Angebot für Atrium

Der Immobilieninvestor Gazit Globe hat sein Angebot für die auf Einkaufszentren in Osteuropa spezialisierte Atrium European Real Estaste Ltd. um 8,4 Prozent erhöht.

Statt 3,35 bietet Gazit nun 3,63 Euro je Aktie. Das teilte Atrium mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey am Montag mit. Gazit Globe gehörten zuletzt 73,8 Prozent von Atrium. Im Jahr 2019 war Gazit Globe mit einem Übernahmeoffert gescheitert.

Atrium gehören 26 Immobilien mit einer Gesamtbruttomietfläche von rund 809.000 Quadratmetern und einem Gesamtmarktwert rund 2,5 Mrd. Euro. Die Immobilien befinden sich überwiegend in Polen, aber auch in Tschechien, der Slowakei und Russland. Künftig will sich Atrium auch im Segment Wohnimmobilien betätigen. Atrium hieß früher Meinl European Land (MEL).

Atrium-Papiere springen im Wiener Handel daraufhin zeitweise um 8,18 Prozent auf 3,44 Euro an.

pro/cri

(APA)