Ribapharm Aktie

Ribapharm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 564808 / ISIN: US7625371080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 14:20:26

Atrium Gets $15 Mln Milestone Payment From Bristol Myers Squibb Under Cardiovascular Partnership

(RTTNews) - Atrium Therapeutics, Inc. ( RNA) on Thursday said it earned a $15 million milestone payment from Bristol Myers Squibb Co. (BMY) after successfully delivering a development candidate for a cardiology-targeted compound under their collaboration.

The payment is part of a global licensing and research agreement focused on RNA-based therapies for cardiovascular diseases.

Under the deal, Atrium could receive up to about $1.35 billion in research and development milestone payments and up to $825 million in commercial milestone payments, along with tiered royalties on net sales. Bristol Myers Squibb will fund future clinical development, regulatory and commercialization activities under the partnership.

"This milestone marks a meaningful step forward for Atrium, further expanding our RNA delivery platform and our ability to generate high quality cardiology development candidates," said Kathleen Gallagher, President and Chief Executive Officer of Atrium Therapeutics.

Atrium shares closed at $13.66 on Wednesday, up 0.96%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ribapharm Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Ribapharm Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bristol-Myers Squibb Co. 50,14 -0,46% Bristol-Myers Squibb Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen