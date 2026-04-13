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13.04.2026 06:31:29
Atrium Ljungberg Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Atrium Ljungberg Registered B hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,32 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atrium Ljungberg Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 863,0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 813,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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