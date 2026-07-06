06.07.2026 06:31:29

Atrium Ljungberg Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atrium Ljungberg Registered B präsentierte in der am 03.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 935,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 831,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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