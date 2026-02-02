Atrium Ljungberg Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atrium Ljungberg Registered B hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atrium Ljungberg Registered B ein EPS von 0,370 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,88 Prozent auf 955,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 902,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,31 SEK. Im Vorjahr waren 1,35 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Atrium Ljungberg Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 3,45 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,49 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um -1,12 Prozent verringert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,02 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,94 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at