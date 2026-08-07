Atrium Mortgage Investment legte Quartalsergebnis vor

Atrium Mortgage Investment hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atrium Mortgage Investment ein EPS von 0,280 CAD je Aktie vermeldet.

Atrium Mortgage Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at