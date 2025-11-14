Atrium Mortgage Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atrium Mortgage Investment lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

