Atrium Real Estate Investment Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atrium Real Estate Investment Trust hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 MYR gegenüber 0,020 MYR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 14,2 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,6 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at