31.10.2025 06:31:28
Atrium Real Estate Investment Trust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Atrium Real Estate Investment Trust stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0,03 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Atrium Real Estate Investment Trust mit 0,030 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde auf 13,0 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,0 Millionen MYR umgesetzt worden waren.
