Atrium Real Estate Investment Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atrium Real Estate Investment Trust ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Atrium Real Estate Investment Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal waren 0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 13,6 Millionen MYR gegenüber 13,2 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,050 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 MYR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,97 Prozent auf 51,73 Millionen MYR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 50,73 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at