|
29.04.2026 06:31:29
Atrium Real Estate Investment Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Atrium Real Estate Investment Trust hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Atrium Real Estate Investment Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,5 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil - DAX in Grün - Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.