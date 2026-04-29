Atrium Real Estate Investment Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Atrium Real Estate Investment Trust hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Atrium Real Estate Investment Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,5 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at