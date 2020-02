Atrium steigerte Nettogewinn 2019 deutlich

Der Gewinn nach Steuern stieg laut vorläufigen Zahlen um 39,3 Prozent auf 84,4 Mio. Euro, die das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Nettomieterlöse fielen um 1,4 Prozent auf 176,4 Mio. Euro. Ohne Russland stiegen sie dagegen leicht um 0,8 Prozent auf 140,9 Mio. Euro. Für das Jahr 2020 plant Atrium eine Dividendenausschüttung von 0,27 Euro je Aktie, das wäre genauso viel wie 2019.

Atrium besitzt laut eigenen Angaben derzeit 26 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 800.000 Quadratmetern und einem Gesamtwert von rund 2,6 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland tätig, wobei das polnische und das tschechische Portfolio rund 85 Prozent des gesamten Marktwertes des Portfolios ausmachen, hieß es im Geschäftsbericht.

24 der Vermögenswerte der Gruppe waren laut Atrium zum Jahresende Einkaufszentren. Im Jänner habe das Unternehmen jedoch eine "neue Strategie zur Diversifizierung seiner Portfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Mietwohnimmobilien" angekündigt. Der Schwerpunkt liege dabei auf Warschau. 2019 habe das Unternehmen bereits Fortschritte bei der Neupositionierung des Portfolios mittels Veräußerungen im Wert von rund 400 Mio. Euro gemacht, unter anderem seien zwei Einkaufszentren in Polen verkauft worden.

Atrium blicke "trotz Spannungen innerhalb der EU sowie des Brexit auf ein starkes und nachhaltiges Wachstum" zurück. Die Fundamentaldaten in den für das Unternehmen wichtigen Märkten hätten die in Westeuropa übertroffen, die Einzelhandelsausgaben seien mehr als doppelt so hoch gewesen, so das Unternehmen laut Geschäftsbericht.

