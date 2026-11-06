ATS Automation Tooling Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ATS Automation Tooling Systems hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ATS Automation Tooling Systems 0,340 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,61 Prozent zurück. Hier wurden 665,8 Millionen CAD gegenüber 728,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at