ATS Automation Tooling Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ATS Automation Tooling Systems hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CAD. Im Vorjahresviertel hatte ATS Automation Tooling Systems -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ATS Automation Tooling Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 728,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 612,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at