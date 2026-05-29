ATS Automation Tooling Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ATS Automation Tooling Systems gab am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ATS Automation Tooling Systems -0,700 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat ATS Automation Tooling Systems im vergangenen Quartal 747,1 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ATS Automation Tooling Systems 574,2 Millionen CAD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,730 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,97 Milliarden CAD – ein Plus von 17,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ATS Automation Tooling Systems 2,53 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,77 CAD und einem Umsatz von 2,96 Milliarden CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at