ATS Automation Tooling Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ATS Automation Tooling Systems ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ATS Automation Tooling Systems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 CAD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 652,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 760,7 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at