AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
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04.11.2026 19:09:09
ATS Corp (ATS) Q2 2027 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wed, Nov. 4, 2026
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Nachrichten zu AT & S (AT&S)
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05.11.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse Wien: ATX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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05.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.at)
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05.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX im Aufwind (finanzen.at)
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05.11.26
|Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
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05.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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05.11.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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05.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
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|AT & S (AT&S)
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|-15,62%
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