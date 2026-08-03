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03.08.2026 06:31:29
Atsugi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Atsugi präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Atsugi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 36,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,860 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,40 Milliarden JPY – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atsugi 4,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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