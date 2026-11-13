Atsugi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atsugi hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 52,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at