Atsugi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atsugi hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -26,63 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atsugi ein EPS von -73,010 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Atsugi hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 71,010 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -23,490 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 21,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at