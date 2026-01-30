|
Atsugi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Atsugi hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Atsugi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,18 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 30,84 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,40 Prozent auf 5,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Atsugi 5,56 Milliarden JPY umgesetzt.
