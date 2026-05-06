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06.05.2026 21:49:18
Attack on French Cargo Ship Highlights Continued Risks in Strait of Hormuz
U.S. Central Command and the ship’s owner disagreed on whether the vessel coordinated safe passage with the United States military.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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