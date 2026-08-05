Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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05.08.2026 09:44:29
Attacke auf Software: Anthropic-KI wollte Menschen per Phishing-Mail manipulieren
Ein weiterer eigenständiger Ausbruch einer KI erschüttert die Branche. Das KI-Modell Mythos 5 von Anthropic nutzte bei einem Testlauf das Internet für Aktivitäten aus, die sich gegen Menschen richteten. Die Forscher entdeckten das Vorgehen erst nachträglich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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