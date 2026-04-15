U.S a Aktie
ISIN: CA90346G1081
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15.04.2026 15:11:25
Attacks on academics in the US: A microcosm of a larger threat to democracy
In the new DW documentary "Democracy Under Attack: Can Dündar and Trump's America," the Turkish press freedom icon looks at the parallels between the erosion of democracy in the US and his home country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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