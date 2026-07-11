Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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11.07.2026 14:15:20
Attacks on Kyiv ahead of NATO summit: What is Putin's goal?
Kyiv suffered heavy Russian strikes ahead of the NATO summit in Ankara. Experts say Russian President Vladimir Putin is trying to send a message.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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