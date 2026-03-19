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19.03.2026 14:56:35
Attacks on Oil and Natural Gas Facilities Could Lead to Much Higher Prices
Attacks on oil and natural gas facilities this week could make it much harder for Persian Gulf countries to rebuild and restart production when the war eventually end.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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