Attana Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Attana Registered äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 72,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at