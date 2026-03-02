Attana Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Attana Registered hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Attana Registered 0,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Attana Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,47 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,10 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -39,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at