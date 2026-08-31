Attana Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Attana Registered hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,16 Prozent auf 0,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at