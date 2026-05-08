Attendo AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Attendo AB lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,870 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,66 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,74 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,41 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4,67 Milliarden SEK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at