Attendo AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Attendo AB lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,76 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Attendo AB 0,700 SEK je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden SEK, gegenüber 4,88 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,68 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,43 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,76 Milliarden SEK gesehen hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,45 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,86 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 18,99 Milliarden SEK – ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Attendo AB 18,98 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 5,36 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 18,96 Milliarden SEK beziffert.

