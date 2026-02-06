06.02.2026 06:31:28

Attendo AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Attendo AB lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,76 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Attendo AB 0,700 SEK je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden SEK, gegenüber 4,88 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,68 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,43 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,76 Milliarden SEK gesehen hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,45 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,86 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 18,99 Milliarden SEK – ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Attendo AB 18,98 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 5,36 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 18,96 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen