Attendo AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Attendo AB präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 SEK gegenüber 2,24 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,91 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 4,77 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at